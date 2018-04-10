Сегодня 10 апреля 2018 года, 10:44

Представители Siemens проиграли в России апелляцию по делу о «крымских турбинах»

В России 9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который отказал ООО «Сименс технологии газовых турбин» в иске к двум структурам «Ростех» по делу о «крымских турбинах», сообщает «УП» со ссылкой на «Интерфакс».

Siemens обвиняет компании «ПО «Технопромэкспорт» и ВО «Технопромэкспорт» в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.

Согласно санкционным ограничениям, компания Siemens запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает статус аннексированного полуострова.

В Siemens требовали вернуть турбины и признать сделки по продаже техники недействительными. В компании заявляли, что после монтажа оборудование потеряет свою стоимость (около 150 млн евро) и просили принять обеспечительные меры по искам, но суд в этом отказал.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

9 апреля 2018 года, выступая на заседании суда, представитель компании Siemens заявил, что суд первой инстанции при вынесении обжалуемого решения неправильно применил нормы материального права, в связи с чем было принято неправильное решение.

Также в «Сименс» заявили, что суд проигнорировал факт, что ответчики «обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана».

Как известно, Россия в обход санкций доставила в оккупированный Крыму турбины для электростанций, изготовленные компанией Siemens в июле 2017 года. Станции должны начать работу в мае-июне 2018 года.