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Юридическому агентству «Абсолют» исполняется 10 лет

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

4 апреля исполнилось 10 лет со дня основания юридического агентства «Абсолют».

За 10 лет работы на юридическом рынке Украины компания показала себя экспертом в решении правовых вопросов и признана одной из ведущих юридических фирм Юго-восточного региона.

ЮА «Абсолют» с 2011 года участвует в исследовании «Топ-50 юридических фирм Украины» и входит в число 50 компаний Украины по количеству юристов (по версии издания «Юридическая практика»).

Профиль компании размещен в Legal500, ТПП, ЕВА.

С целью укрепления бизнес-связей и помощи в решении проблем компаний Днепропетровского региона управляющий партнер Александр Бондарчук и директор Александр Гладий стали главами Налогово-финансового и правового комитетов ЕВА г.Днепра.

Постоянное развитие, открытие новых практик, повышение профессионального уровня специалистов, улучшение уровня клиентского сервиса — основная задача юридической компании, которая стремится к предоставлению клиентам услуг высокого качества.

10 лет — это только начало пути к абсолютному успеху!

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