4 апреля исполнилось 10 лет со дня основания юридического агентства «Абсолют».
За 10 лет работы на юридическом рынке Украины компания показала себя экспертом в решении правовых вопросов и признана одной из ведущих юридических фирм Юго-восточного региона.
ЮА «Абсолют» с 2011 года участвует в исследовании «Топ-50 юридических фирм Украины» и входит в число 50 компаний Украины по количеству юристов (по версии издания «Юридическая практика»).
Профиль компании размещен в Legal500, ТПП, ЕВА.
С целью укрепления бизнес-связей и помощи в решении проблем компаний Днепропетровского региона управляющий партнер Александр Бондарчук и директор Александр Гладий стали главами Налогово-финансового и правового комитетов ЕВА г.Днепра.
Постоянное развитие, открытие новых практик, повышение профессионального уровня специалистов, улучшение уровня клиентского сервиса — основная задача юридической компании, которая стремится к предоставлению клиентам услуг высокого качества.
10 лет — это только начало пути к абсолютному успеху!
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