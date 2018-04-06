Сегодня 06 апреля 2018 года, 19:36

Ключевой вопрос при создании НБФБ — в защищенности бизнеса, а не подотчетности нового органа, cчитает Евгений Столярчук

Евгений Столярчук

Проект Закона «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины» (№8157), зарегистрированный 19 марта 2018 года группой народных депутатов во главе с Ниной Южаниной, предусматривает достаточно прогрессивные механизмы по эффективному реформированию налоговой милиции и устранению конкуренции с другими правоохранительными органами, осуществляющими досудебное расследование преступлений в сфере экономики.

Ключевой особенностью указанного законопроекта является то, что основным направлением работы НБФБ станет применение профилактически-сервисной модели работы в своей деятельности, которая будет основываться на методе уголовного анализа и сбора данных (модель ILP — Intelligence Led Policing). Именно такой модели работы налоговых правоохранительных органов уже достаточно давно ожидает украинский бизнес, который постоянно сталкивается с назначением и проведением незаконных налоговых проверок, а также с уголовным преследованием владельцев бизнеса и его топ-менеджмента.

Однако указанный законопроект содержит достаточное количество спорных моментов, на которые обратили внимание авторы альтернативных законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины 20 марта и 3 апреля (№8157-1 и №8157-2 соответственно).

К таким спорным моментам, в частности, относятся:

- увеличение срока регистрации уголовных производств, подследственных НБФБ, с 24 до 72 часов;

- регистрация уголовных производств исключительно после получения аналитического заключения НБФБ о наличии состава уголовного преступления;

- предоставление прокурорам и следователям полномочий инициировать назначение проверки и ревизий, а также обращаться с соответствующими ходатайствами к следственному судье.

К сожалению, основным недостатком законопроекта №8157, на который обращают особое внимание авторы альтернативных проектов, является не отсутствие достаточного уровня защищенности бизнеса или целесообразности предоставления прокурорам и следователям полномочий по назначению проверок или ревизий, а определение вопроса, кому именно новый правоохранительный орган будет подчинен и подотчетен.

Такой подход является неконструктивным и может не только навредить интересам украинского бизнеса и, как следствие, государственной экономике, но и остановить сам процесс реформирования налоговой милиции, что негативно повлияет на имидж Украины и уровень ее поддержки со стороны международных партнеров.

Столярчук Евгений, старший юрист Gryphon Group