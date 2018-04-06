Сегодня 06 апреля 2018 года, 19:36

О преимуществах нового концессионного законодательства рассказала лектор LHS Екатерина Чечулина

Завершила модуль «Государственно-частное партнерство» лекция Екатерины Чечулиной, координатора банковской и финансовой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

«Тема концессии сегодня обсуждается достаточно активно, а с учетом принятия в первом чтении законопроекта дискуссии становятся все более горячими», — отметила г-жа Чечулина в начале своей лекции.

Более подробно она рассказала об институте концессии и основных ее условиях. В числе особых условий концессии лектор назвала необходимость осуществления инвестиций.

Г-жа Чечулина представила слушателям преимущества такого инструмента для публичного партнера — государства. В частности, использование концессии позволяет решить ряд проблем, возникающих у государства при выполнении им своих функций. Одна из основных — дефицит бюджета. «Использование концессионного механизма как раз позволяет привлекать инвестиции, что в свою очередь приводит к реализации соответствующих проектов», — подчеркнула спикер.

Реализация таких проектов всегда связана с большими рисками, и государство не способно в полном объеме их нести. Но для частного партнера это является нормой, поскольку концессионный проект по сути представляет собой предпринимательскую деятельность, которая всегда сопровождается определенными рисками. Таким образом, договор концессии позволяет распределить риски и создает взаимовыгодные условия для обеих сторон проекта.

Несмотря на эти преимущества, данный инструмент в Украине практически не используется, что связано с рядом факторов. В первую очередь это несовершенное законодательство и низкий уровень институционного обеспечения. Второй фактор — недостаточность гарантий для частных партнеров.

Екатерина Чечулина предоставила также сравнительный анализ законодательства Украины и ЕС в этой сфере, указав прежде всего на разные подходы к урегулированию. В законодательстве ЕС сторонам предоставляется полная свобода регулирования своих отношений, в то время как Украина славится своей зарегулированностью.

Лектор детально проанализировала новеллы профильного законопроекта, принятого в первом чтении в первых числах апреля с.г. «Важным преимуществом законопроекта является привлечение у реализации проектов советников и кредиторов. Более того, документом устанавливается порядок возмещения расходов на их услуги», — рассказала она.

Еще одна важная новелла законопроекта — предоставление права частным инвесторам инициировать реализацию концессионного проекта. Сегодня таким правом наделены лишь государственные партнеры. Конечно, это решает вопрос с недостаточностью ресурсов и соответствующих знаний у государства, но частный партнер должен четко представлять проект и владеть всеми необходимыми знаниями об объекте концессии.

В процедуру проведения конкурса вводится такой важный этап, как предквалификация участников конкурса.

Осветила лектор и другие преимущества законопроекта. «Но, как всегда бывает, законопроект содержит и ряд недостатков, которые необходимо устранить при подготовке ко второму чтению», — сообщила она.

В числе недостатков — порядок получения разрешений и лицензирование, неурегулированность вопросов при отводе земельных участков и пр.

Вместе с тем наиболее важными новеллами все же являются распределение рисков между государственным и частным партнером и предоставление государственных гарантий частному партнеру.

«Тем не менее уже то, что законопроект разработан и прошел первое чтение, говорит о наличии политической воли, что позволит урегулировать существенные вопросы концессии на законодательном уровне. Принятие законопроекта станет своего рода «зеленым светом» для реализации концессионных проектов», — резюмировала Екатерина Чечулина.