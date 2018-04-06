Сегодня 06 апреля 2018 года, 17:53

В споре с PwC для «ПриватБанка» главным является не взыскание миллиардов, – Ольга Решетник

Ольга Решетник, аудитор, советник Ario Law Firm

«ПриватБанк» решил все-таки наказать украинскую «дочку» мирового гиганта аудиторского рынка PricewaterhouseCoopers за недальновидность и отсутствие в аудиторском заключении за 2015 год предупреждения об угрозе «беспрерывной деятельности» банка. Очевидно, национализация банка вынуждает все-таки найти виновных. Поскольку на докапитализацию «ПриватБанка» государство потратило более 5 млрд долларов США, пусть и в облигациях внутреннего государственного займа, но все же. Как известно, 30 марта от имени уже государственного банка был подан иск в кипрский суд против PwC (Кипр) и PwC (Украина).

Очевидно, что основная задача, все-таки, не взыскать с аудитора 3 млрд долларов США, а добиться от него иного мнения относительно финансового состояния банка в период 2013-2015 годов. «ПриватБанк» пытается заставить аудитора отозвать положительные аудиторские заключения относительно отчетности. Ведь именно этими аудиторскими заключениями будут защищаться бывшие акционеры от обвинений в мошенничестве и выводе капиталов банка.

Доказательствами «ПриватБанка», очевидно, послужат не только менее радужное аудиторское заключение нового аудитора (EY), а и выводы специализированного детективного агентства Kroll, которое недавно предоставило НБУ свой отчет относительно финансовых махинаций в национализированном банке с подробным описанием всех примененных схем.

Дабы не понести репутационные риски на мировом рынке, PwC будет защищаться. Очередное нарекание на качество предоставляемых компанией аудиторских услуг со стороны государства может заставить многих клиентов задуматься. Ведь жалобы на PWC со стороны органов власти уже были высказаны Великобританией: в 2015 году Счетная палата обвинила аудитора в массовом содействии уклонению от уплаты налогов в разных странах мира, а в 2016 году – обвинила в некачественном аудите итальянского подразделения телекомпании BT.

Примечательно, что, несмотря на все нарекания НБУ, PwC исключена из украинского реестра аудиторских компаний, которые могут проводить аудиты банков, но не исключена из общего реестра аудиторских компаний, и может проводить аудиты любых юрлиц, кроме банков. Но это уже совсем другая, «приватная» украинская история.

Ольга Решетник, аудитор, советник Ario Law Firm