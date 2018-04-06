Сегодня 06 апреля 2018 года, 17:54

LHS: Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group, рассказала о ГЧП как об инструменте GR

«Министерство инфраструктуры активно использует инструмент ГЧП. По крайней мере активно ведет переговоры для реализации проектов», — сообщила Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group, в рамках лекции, посвященной ГЧП и структурированию проектов.

Лектор обратила внимание, что инфраструктура стала первой сферой, применяющей проекты ГЧП. «Как правило, 99% проектов, о которых сейчас говорят, касаются инфраструктуры», — подчеркнула г-жа Павленко.

В сфере ГЧП должны соблюдаться равные условия для получения прибыли обеими сторонам, отметила спикер и вкратце рассказала об общих типах договоров.

Также Александра Павленко обратила внимание, что правительство является не только политиком, разрешающим предоставление концессии/контракта, но и проектировщиком и участником переговоров относительно контракта, регулятором рабочих правил и цен, контролером выполнения работы и даже покупателем.

По словам лектора, есть несколько предпосылок для успеха ГЧП. Как правило, это, достоверная, эффективная правовая база, государственный потенциал (экспертиза) для разработки, ведения переговоров, контроля и обеспечения исполнения контрактов. Еще один фактор — подотчетность и прозрачность. То есть контракты должны включать четкие, подлежащие исполнению показатели эффективности, которые гарантируют, что частные подрядчики будут нести ответственность за результаты. Также важно сотрудничество между государственным и частным секторами. «ГЧП неизменно включает в себя множество государственных учреждений, которые должны согласовывать свои интересы, координировать деятельность и сотрудничать», — отметила Александра Павленко.

Рассказала лектор о мифах, которые сегодня существуют в этой сфере. Среди них — отсутствие международных и местных финансов, слабые законы и правоприменительные возможности. Но это ошибочное мнение, поскольку в прошлом году законодательство существенно обновилось, к тому же ожидается принятие прогрессивного законопроекта о концессии.

Почему ГЧП часто не удается? По мнению спикера, причинами служат отсутствие централизованной системы управления ГЧП, нечеткий процесс принятия решений по проектам ГЧП на государственном уровне и непривлекательная финансовая отдача для частных инвесторов.

Подводя итоги лекции, Александра Павленко отметила следующее: несмотря на ряд рисков, сектор ГЧП — это очень привлекательная сфера для бизнеса, поскольку открываются большие перспективы для реализации проектов.