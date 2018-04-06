Сегодня 06 апреля 2018 года, 17:53

Действия ГФС по проведению встречных сверок по подтверждению хозопераций не могут признаваться противоправными

Как указал ВС, удовлетворению подлежат только те исковые требования, которые восстанавливают фактически нарушенные права

Поскольку действия по проведению встречных сверок и составлению актов по их результатам не соответствуют критерию юридической значимости, не создают для плательщика никаких правовых последствий в виде возникновения, изменения или прекращения его прав и не порождают для него каких-либо обязанностей, и с учетом того, что налоговый орган имеет законодательно установленное право на проведение таких сверок, действия по проведению встречной сверки не могут считаться противоправными.

В частности такой вывод сделал Верховный Суд в своем постановлении 21 марта 2018 года в деле №2а-10202/12/2670 по иску предприятия обжаловавшего действия налогового органа по проведению встречной сверки, оформленной актом о невозможности проведения встречной сверки.

Суд указал, что налогоплательщики могут обжаловать в суде решения, действия, бездействие властей, нарушающих права, свободы и интересы. Вместе с тем удовлетворению в административном судопроизводстве подлежат только те исковые требования, которые восстанавливают фактически нарушенные права, свободы и интересы лица в сфере публично-правовых отношений.

В то же время, действия по оформлению результатов встречной сверки актом о невозможности проведения встречной сверки не создают каких-либо правовых последствий, а совершение налоговыми органами действий по проведению встречных сверок прямо предусмотрено полномочиями органов Государственной налоговой службы. То есть действия по проведению встречных сверок составляют часть процесса реализации налоговым органом полномочий, предоставленных ему действующим законодательством. Проведение встречных сверок является только процедурным мероприятием по сбору налоговым органом информации о соблюдении плательщиком налогового законодательства в рамках налогового контроля.