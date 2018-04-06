Сегодня 06 апреля 2018 года, 19:36

За экс-главу Каталонии внесли залог, он выйдет из немецкой тюрьмы

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть освобожден из тюрьмы после внесения залога в размере 75 000 евро. Об этом сообщил государственный прокурор Шлезвиг-Гольштейна, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Прокурор также сообщил, что Пучдемон предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

Сейчас под зданием тюрьмы в Ноймюнстере, где с прошлого месяца удерживали Пучдемона, собрались журналисты, ожидающие его выхода.

Накануне территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 000 евро.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта 2018 года на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.