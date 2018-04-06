НАПК: судья на Киевщине принимала решения в условиях конфликта интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд восемь протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении судьи и депутатов местных советов. Соответствующие решение принято на заседании Национального агентства, сообщается на сайте ведомства сегодня.
В частности, составлен протокол по части второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении судьи Згуровского районного суда Киевской области Натальи Денисенко. Нацагентство установило, что судья совершала действия и принимала решения в условиях реального конфликта интересов при реализации полномочий по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Людмилы Стратилат, с которой имеет дружеские отношения.
«Такие действия судьи привели к затягиванию рассмотрения дела», – уточнили в НАПК.
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