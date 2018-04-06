Суд рассмотрит иск о блокировании доступа к Telegram в России

Представители Роскомнадзора подали исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничения доступа к Telegram в России. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, передает «Экономическая правда».
По словам Роскомнадзора, заявление было подано на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В госоргане отметили, что это произошло в связи с обнаружением ФСБ России невыполнение компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации.
Напомним, Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. Во исполнение требований мессенджера дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.
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