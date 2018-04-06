Сегодня 06 апреля 2018 года, 16:11

Какой законопроект о Нацбюро финансовой безопасности соответствует ожиданиям бизнеса?

Людмила Волкова считает, что альтернативные проекты несут ряд рисков

Идея создания Национального бюро финансовой безопасности Украины крайне актуальна. Общество и сознательный бизнес долго ожидают эффективного и независимого органа расследования. Органа, который бы имел реальную возможность, методы и средства для того, чтобы обеспечить надлежащее расследование финансовых махинаций, нарушений в сфере публичных финансов, налогообложения.

Ознакомление с законопроектами дает понимание, что достаточно интересным является законопроект №8157, внесенный группой народных депутатов во главе с Ниной Южаниной. В частности, в указанном законопроекте обращает на себя внимание вопрос подчиненности будущего органа. Бюро финбезопасности является подотчетным Верховной Раде Украины и Президенту Украины. Процедура увольнения директора Бюро предусматривает определенные меры предосторожности для устранения возможного влияния. То есть устраняется любая подчиненность нового органа исполнительной власти, что, надеемся, обеспечит действительную независимость органа расследования.

Альтернативные законопроекты — №8157-1 («О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», внесенный народным депутатом Андреем Журжием и другими) и №8157-2 ( «О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции», внесенный народным депутатом Татьяной Остриковой и другими) предусматривают подчинение исполнительной власти. Оба альтернативных законопроекта уполномочивают Кабинет Министров Украины через министра финансов направлять и координировать деятельность указанных органов. Учитывая реалии сегодняшнего дня, можно ли с уверенностью говорить о достижении истинной независимости органа расследования?

Законопроектом №8157 планируется создание полноценного органа досудебного расследования с аналитическими, следственно-оперативными подразделениями, подразделениями физической защиты. Вопросы возникают относительно физической защиты. Является ли таким уж необходимым создание еще одного силового подразделения? Не совсем понятно наделение этого подразделения правом проводить следственные действия. Также вызывает сомнения в целесообразности предоставление подразделению физической защиты функции обеспечения личной безопасности лиц, участвующих в уголовных процессах. Почему бы все же не создать единую службу по защите таких лиц, вроде службы маршалов в США, а не распылять важное направление между многочисленными подразделениями?

В проекта №8157 уделено внимание аналитическому исследованию, анализу, оценку и прогнозированию как неотъемлемой части деятельности Бюро финбезопасности. Это радует. Важно, что внесению сведений в Единый реестр досудебных расследований и началу расследование должно обязательно предшествовать составление аналитического заключения органом Нацбюро. Такой подход должен стать предохранителем от необоснованных и поспешных действий следователей, оперативников, от давления на бизнес.

К сожалению, альтернативные проекты не предусматривают такого предварительного аналитического диагностирования, именно ДО внесения сведений в ЕРДР. Законопроект №8157-2 предусматривает обращение детектива в соответствующее информационно-аналитическое подразделение финансовой полиции с запросом о предоставлении аналитического заключения, но только ПОСЛЕ внесения сведений в ЕРДР.

Представляется, что альтернативные законопроекты имеют достаточно опасные для бизнеса положения. В частности, законопроект №8157-1 содержит оценочные понятия, такие как, например, «другие негативные явления, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики» и др. Также альтернативные законопроекты предусматривают возможность проведения ревизий, проверок Антимонопольным комитетом Украины, Фондом государственного имущества Украины, органами государственного финансового контроля в Украине только на основании обращения НБФБ/Финансовой полиции. Исключительно на основании решения руководителя НБФБ (его заместителей, руководителя территориального управления НБФБ)/Финансовой полиции, согласованного с прокурором, они имеют право получать от банков, депозитарных, финансовых учреждений, независимо от формы собственности, информацию об операциях, счетах, вкладах, сделках физических и юридических лиц, которая необходима для исполнения обязанностей.

Именно законопроект №8157 наиболее учитывает интересы бизнеса и содержит предохранители против возможных злоупотреблений.

Людмила Волкова, управляющий юрист МЮФ Kinstellar.