Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2018 года, 17:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы

06 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего лидера Южной Кореи Пак Кын Хе к лишению свободы сроком на 24 года. Также ей назначили штраф в 16,9 млн долларов США, это 18 млрд вон. Об этом сообщает Pravo.ru.

Суд признал экс-президента виновной в разглашении государственной тайны, вымогательстве взяток и злоупотреблении своим положением. «Подсудимая злоупотребляла властью, доверенной ей народом, что привело к хаосу в государственных делах и беспрецедентному импичменту», — цитирует издание Reuters слова судьи Ким Се Юна.

Также в вину бывшей главы страны ставят полное отсутствие раскаяния: Пак Кын Хе не признавала и не признает свою вину.

Обвинение изначально настаивало на 30-летнем заключении для политика и штрафе в 111 млн долларов США, но суд назначил менее суровое наказание. Адвокаты осужденной намерены обжаловать решение суда. Сама Пак Кын Хе не присутствовала в суде, а оглашение приговора транслировалось в Корее в прямом эфире. Это первый подобный случай в истории государства.

Президента осудили за то, что она рассказывала своей близкой подруге государственные тайны, приблизила ее к себе настолько, что та могла решать важные политические вопросы. Саму подругу по имени Чхве Сун Силь уже приговорили к 20 годам тюрьмы в феврале. Она пользовалась доверием главы государства, брала взятки и считала себя очень влиятельным человеком. Во взятках ее уличили такие компании, как Samsung, Lotte and SK.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом