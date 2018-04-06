Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего лидера Южной Кореи Пак Кын Хе к лишению свободы сроком на 24 года. Также ей назначили штраф в 16,9 млн долларов США, это 18 млрд вон. Об этом сообщает Pravo.ru.
Суд признал экс-президента виновной в разглашении государственной тайны, вымогательстве взяток и злоупотреблении своим положением. «Подсудимая злоупотребляла властью, доверенной ей народом, что привело к хаосу в государственных делах и беспрецедентному импичменту», — цитирует издание Reuters слова судьи Ким Се Юна.
Также в вину бывшей главы страны ставят полное отсутствие раскаяния: Пак Кын Хе не признавала и не признает свою вину.
Обвинение изначально настаивало на 30-летнем заключении для политика и штрафе в 111 млн долларов США, но суд назначил менее суровое наказание. Адвокаты осужденной намерены обжаловать решение суда. Сама Пак Кын Хе не присутствовала в суде, а оглашение приговора транслировалось в Корее в прямом эфире. Это первый подобный случай в истории государства.
Президента осудили за то, что она рассказывала своей близкой подруге государственные тайны, приблизила ее к себе настолько, что та могла решать важные политические вопросы. Саму подругу по имени Чхве Сун Силь уже приговорили к 20 годам тюрьмы в феврале. Она пользовалась доверием главы государства, брала взятки и считала себя очень влиятельным человеком. Во взятках ее уличили такие компании, как Samsung, Lotte and SK.
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