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Соблюдение правил фитосанитарной безопасности при импорте обезопасит бизнес от потерь — Госпродпотребслужба

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отечественные импортеры свежих овощей, фруктов и других грузов должны более ответственно подходить к фитосанитарной безопасности и качества товаров, которые они планируют приобрести и завезти в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соблюдение основных требований к объектам регулирования обезопасит бизнес от потерь в случае возврата товара в страны происхождения, заявил директор Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Службы Андрей Челомбитко. По его словам, особую опасность представляют грузы свежих томатов и другой плодово-овощной продукции, которые ввозятся из таких стран, как Турция, Испания и Италия.

Так, например во время фитосанитарного контроля импортных грузов в первом квартале текущего года специалисты управлений фитосанитарной безопасности территориальных органов Службы и фитосанитарных лабораторий обнаружили грузы, зараженные карантинными вредителями, болезнями и сорняками.

Это такие организмы:

- американская томатная моль (три случая импортирования томатов из Турции);

- амброзия полыннолистная (два случая в грузах семян подсолнечника из Сербии и семен фенхеля из Латвии);

- сорго алепское (гумай) (два случая в грузах семян подсолнечника из Сербии и специй (кориандр) из Греции);

- средиземноморская плодовая муха (в мандаринах из Польши происхождением из Испании и Италии);

- западный цветочный трипс (в грузе плодоовощной продукции (салат-латук) из Польши);

- диплодиоз кукурузы (в грузе кукурузы (зерно для попкорна) из США).

Как сообщил Андрей Челомбитко, всего с начала года было зафиксировано 10 случаев обнаружения карантинных организмов, общее количество зараженных ими грузов составило более 117 тонн.

Все импортные грузы, которые не соответствовали фитосанитарному законодательству Украины (кроме груза кукурузы для попкорна), были возвращены в страны-экспортеры: Турцию, Сербию, Грецию, Латвию и Польшу. Груз, зараженный диплодиозом кукурузы, направлен на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора.

С целью недопущения подобных случаев в вышеупомянутые страны направлены уведомления о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

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