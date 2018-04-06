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В связи с праздником сотрудники ГФС будут принимать отчетность и в субботу

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Для удобства плательщиков и создания комфортных условий для подачи налоговой отчетности 7 апреля 2018 Центры обслуживания плательщиков будут работать до 13.00. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

8 и 9 апреля 2018 будут выходными днями.

Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Таможенные посты таможни Государственной фискальной службы будут работать по отдельному графику. Подробную информацию о работе постов можно узнать в оперативных дежурных.

Сервисы ГФС работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.

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