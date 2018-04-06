В связи с праздником сотрудники ГФС будут принимать отчетность и в субботу

Для удобства плательщиков и создания комфортных условий для подачи налоговой отчетности 7 апреля 2018 Центры обслуживания плательщиков будут работать до 13.00. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.
8 и 9 апреля 2018 будут выходными днями.
Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.
Таможенные посты таможни Государственной фискальной службы будут работать по отдельному графику. Подробную информацию о работе постов можно узнать в оперативных дежурных.
Сервисы ГФС работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.
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