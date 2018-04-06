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Премьер обещал сделать все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Премьер Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там не работали. Об этом он сказал в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству, передает «УП».

Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории оккупированного полуострова.

«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций против страны-агрессора», — сказал г-н Гройсман. Также он отметил, что скандал вокруг этих турбин подтверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, ЕС и непосредственно к Siemens. По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской дочерней компании немецкого концерна Siemens к структуре «Ростеха» по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций. Как сообщалось, в июле 2017 года компания Siemens подала иски к причастным к поставке турбин в оккупированный Крым.

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