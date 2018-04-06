Сегодня 06 апреля 2018 года, 14:28

LHS: Отсутствие эффективного законодательства не означает, что инвестиции не реализуются

«На самом деле не был реализован ни один концессионный договор в морских портах. Это подтверждает несовершенство профильного законодательства», — рассказала Ольга Копейка на второй лекции модуля «Практические примеры ГЧП в морских портах Украины. Нетипичные формы ГЧП».

Самые крупные порты Украины — Одесса, Черноморск, Южный и Николаев. В первых трех случаях это глубоководные порты, а Николаев занимает второе место по количеству зерновых грузов, хотя и не является глубоководным. Более того, в этот порт были вложены существенные инвестиции. «Отсутствие эффективного законодательства не означает, что инвестиции не реализуются», — отметила Ольга Копейка. По ее словам, в данном случае были реализованы договоры аренды. В то же время эта форма не является типичной для ГЧП, но за много лет именно аренда стала эффективным механизмом реализации ГЧП.

Назвала лектор и минусы, присущие этой форме партнерства. В частности, существует риск блокировки конкурсной процедуры недобросовестными заявителями.

В то же время в отличие от концессионного законодательства профильным законодательством об аренде четко предусмотрены процедуры аренды государственного имущества. Еще одним положительным моментом является простота и понятность реализации процедур заключения договоров об аренде. Кроме того, арендаторам предоставляется преимущественное право на приватизацию объектов, относительно которых осуществлено «улучшение» в размере не менее 25% остаточной стоимости.

Также лектор рассказала о совместной деятельности в форме ГЧП. Эта форма сегодня является редкой и предусматривает целый ряд коррупционных схем. В последнее время таких проектов было немного, а новые пока не появляются.