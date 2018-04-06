Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2018 года, 14:28

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В России оштрафован кинофестиваль за кадры с батальоном «Айдар»

06 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В России международный фестиваль документального кино «Артдокфест» оштрафовали на 100 тыс. рублей за два показа фильма «Полет пули», посвященного войне на Донбассе. Как сообщает «Артдокфест», такое решение вынес судебный участок №380 Пресненского района Москвы.

80-минутный фильм «Полет пули» Беаты Бубенец был снят в с.Счастье Луганской области в 2014 году одним кадром (без склеивания), на границе между пророссийскими боевиками и украинскими силами. В фильме есть кадры с батальоном «Айдар». Фильм «Полет пули» был смотрирован в Латвии (кинокомпаниями Ego Media и VFS). Премьера фильма состоялась в декабре в 2017 года в Москве: в программе «Артдокфест» значились два показа.

Судья оштрафовал фестиваль за то, что фильм показали без прокатного удостоверения.

«Артдокфест» отмечает: по российскому законодательству иностранному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется. А дирекция фестиваля повестку не получила и не присутствовала при рассмотрении.

Организаторы фестиваля напоминают, что 9 декабря 2017 года, во время первого показа «Полета пули», автор картины, администрация фестиваля и зрители «отбивались от агрессивно настроенных людей в военной форме, которые пытались сорвать сеанс».

Сторонники т.н. «ДНР» и «ЛНР» угрожали организаторам фестиваля «серьезными проблемами», потому что фильм якобы «героизирует» добровольцев батальона «Айдар».

10 декабря 2017 года большая группа людей ворвалась в зал и сорвала второй показ: они «перекрыли луч проектора, выкрикивали лозунги, провоцировали зрителей, угрожая здоровью зрителей, разбрызгали неизвестную жидкость с сильным запахом, от которого кружилась голова, слезились глаза, перехватывало дыхание».

Фото и видео инцидентов доступны по по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом