В России оштрафован кинофестиваль за кадры с батальоном «Айдар»

В России международный фестиваль документального кино «Артдокфест» оштрафовали на 100 тыс. рублей за два показа фильма «Полет пули», посвященного войне на Донбассе. Как сообщает «Артдокфест», такое решение вынес судебный участок №380 Пресненского района Москвы.
80-минутный фильм «Полет пули» Беаты Бубенец был снят в с.Счастье Луганской области в 2014 году одним кадром (без склеивания), на границе между пророссийскими боевиками и украинскими силами. В фильме есть кадры с батальоном «Айдар». Фильм «Полет пули» был смотрирован в Латвии (кинокомпаниями Ego Media и VFS). Премьера фильма состоялась в декабре в 2017 года в Москве: в программе «Артдокфест» значились два показа.
Судья оштрафовал фестиваль за то, что фильм показали без прокатного удостоверения.
«Артдокфест» отмечает: по российскому законодательству иностранному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется. А дирекция фестиваля повестку не получила и не присутствовала при рассмотрении.
Организаторы фестиваля напоминают, что 9 декабря 2017 года, во время первого показа «Полета пули», автор картины, администрация фестиваля и зрители «отбивались от агрессивно настроенных людей в военной форме, которые пытались сорвать сеанс».
Сторонники т.н. «ДНР» и «ЛНР» угрожали организаторам фестиваля «серьезными проблемами», потому что фильм якобы «героизирует» добровольцев батальона «Айдар».
10 декабря 2017 года большая группа людей ворвалась в зал и сорвала второй показ: они «перекрыли луч проектора, выкрикивали лозунги, провоцировали зрителей, угрожая здоровью зрителей, разбрызгали неизвестную жидкость с сильным запахом, от которого кружилась голова, слезились глаза, перехватывало дыхание».
Фото и видео инцидентов доступны по по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: