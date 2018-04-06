Минэкономразвития назвало риски для экономики на ближайшие три года

Как сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, состоялась дискуссия по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования между ведущими специалистами в сфере макропрогнозирования государственного сектора, бизнеса и общественности. По результатам дискуссии подготовлен очередной выпуск «Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз» (апрель 2018 года).
Так, эксперты прогнозируют рост реального ВВП в 2018 году на уровне 3,2%, тогда как в 2021 году он должен составить 4%. Уровень инфляции согласно прогнозам в 2018 году составит 9,7%, а в 2021 году — 6,4%.
Оценка рисков осуществлялась по двум критериям: єто вероятность реализации конкретного риска и влияние риска на экономику Украины.
Среди внутренних рисков, которые были предложены экспертам для рассмотрения и оценки, риск «недостаточно быстрое проведение реформ» продолжает занимать ведущую позицию, начиная с апреля 2016 года, и оставляет высокий уровень в течение 2018—2021 годов.
Также высокие оценки на 2018 год получили:
- «сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков»;
- «дефицит энергетических ресурсов в стране (в т.ч. угля);
- «усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения импорта из ЕС».
В то же время впервые был оценен риск «обострение ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции и беженцев)», который получил одну из самых высоких интегральных оценок.
Ниже среднего значения в 2018 году оценены риски «логистические проблемы в грузовом железнодорожном транспорте» и «медленные приватизационные процессы». На 2019—2021 годы эксперты оценивают снижение уровня влияния всех внутренних рисков с учетом сохранения высокого уровня интегральной оценки рисками в сфере проведения реформ, деятельности банковской системы, трудовой миграции и обеспечения энергетических ресурсов.
Наиболее вероятным внешним риском в 2018 году оказалось «усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в т.ч. активное военное противостояние на востоке страны. В то же время наблюдается ослабление данного риска на протяжении прогнозного периода (2019—2021 годы).
Также высокие интегральные оценки в 2018 году получили риски, большинство из которых имеют финансовую составляющую:
- «дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала»;
- «неполучение запланированного финансирования от МВФ»;
- свертывание иностранными компаниями инвестиционных планов или перенос сроков их реализации на предстоящий период в связи с макроэкономической неопределенностью».
В течение 2019—2021 годов вышеуказанные риски также будут иметь значительный уровень интегральных оценок. В противовес предыдущему опросу риск «медленное восстановление развития мировой экономики и сохранение низких цен на мировых сырьевых рынках», который сейчас имеет среднюю оценку, демонстрирует усиление влияния.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
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