Сегодня 06 апреля 2018 года, 14:28

Апелляционный суд Луганщины оставил в силе приговор в отношении россиянина В.Агеева

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение Новоайдарского районного суда Луганской области, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам заключения. Об этом в Facebook сообщил защитник Агеева Виктор Чевгуз.

«Только что вернулся из Северодонецка, где вчера состоялось заседание Апелляционного суда Луганской области по уголовному делу в отношении россиянина Виктора Агеева. К сожалению, судьи не прислушались к доводам защиты и приговор Новоайдарского районного суда оставили в силе», — написал адвокат.

Он добавил, что такое решение не удовлетворяет ни его, ни Агеева, поэтому на следующей неделе г-н Чевгуз подаст кассационную жалобу в Верховный Суд. По словам адвоката, приговор вступил в законную силу, поэтому Агеева могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Как известно, 26 января с.г. адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. Его обвинили в боевых действиях на стороне группировки «ЛНР», а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области. Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергло информацию о задержании российского военного, заявив, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не поступал. В феврале с.г. защитник сообщил «УП», что обжаловал приговор и ожидает, что россиянина обменяют на кого-то из заключенных Кремля.