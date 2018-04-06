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«Судебное рассмотрение дел участников АТО должно происходить за пределами АТО» — представитель омбудсмена

Андрей Мамалыга считает, что создание военных судов должно быть временной мерой на время ведения боевых действий

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Андрей Мамалыга принял участие в круглом столе «Изменение подсудности как элемент справедливого рассмотрения дел участников АТО», который проходил в комитетах Верховной Рады Украины. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Главной темой круглого стола стала проблема осуществления судебного производства в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений во время участия в АТО, что указывает на недоверие к судебному рассмотрению уголовных производств на территории Донецкой и Луганской областей.

В этом аспекте говорилось о необходимости законодательного определения изменения подсудности. Речь идет об обеспечении справедливого рассмотрения дел участников АТО и необходимости возобновления военных судов как составного элемента правосудия в Украине. Основная идея этих изменений заключается в обеспечении полного, обоснованного и компетентного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, возникающих в сфере военных правоотношений.

Как отметил во время обсуждения представитель Уполномоченного Андрей Мамалыга, позиция омбудсмена заключается в безотлагательном принятии законопроекта по изменению территориальной подсудности и подследственности для участников АТО, совершивших уголовные преступления в Луганской и Донецкой областях. «Судебное разбирательство дел участников АТО должно происходить за пределами АТО», — отметил представитель омбудсмена.

По словам Андрея Мамалыги, при этом вопрос создания военных судов является дискуссионным и требует досконального изучения.

«Перед тем как создавать военные суды, надо этот вопрос досконально изучить. Если это и делать, то только в качестве временной меры на период проведения боевых действий. В мирное время военные суды, как показала практика 90-х, фактически бездействовали. Но если будут созданы военные суды, то это автоматически и решит вопрос территориальной подсудности», — убежден Андрей Мамалыга.