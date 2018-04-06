Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Андрей Мамалыга принял участие в круглом столе «Изменение подсудности как элемент справедливого рассмотрения дел участников АТО», который проходил в комитетах Верховной Рады Украины. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Главной темой круглого стола стала проблема осуществления судебного производства в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений во время участия в АТО, что указывает на недоверие к судебному рассмотрению уголовных производств на территории Донецкой и Луганской областей.
В этом аспекте говорилось о необходимости законодательного определения изменения подсудности. Речь идет об обеспечении справедливого рассмотрения дел участников АТО и необходимости возобновления военных судов как составного элемента правосудия в Украине. Основная идея этих изменений заключается в обеспечении полного, обоснованного и компетентного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, возникающих в сфере военных правоотношений.
Как отметил во время обсуждения представитель Уполномоченного Андрей Мамалыга, позиция омбудсмена заключается в безотлагательном принятии законопроекта по изменению территориальной подсудности и подследственности для участников АТО, совершивших уголовные преступления в Луганской и Донецкой областях. «Судебное разбирательство дел участников АТО должно происходить за пределами АТО», — отметил представитель омбудсмена.
По словам Андрея Мамалыги, при этом вопрос создания военных судов является дискуссионным и требует досконального изучения.
«Перед тем как создавать военные суды, надо этот вопрос досконально изучить. Если это и делать, то только в качестве временной меры на период проведения боевых действий. В мирное время военные суды, как показала практика 90-х, фактически бездействовали. Но если будут созданы военные суды, то это автоматически и решит вопрос территориальной подсудности», — убежден Андрей Мамалыга.
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