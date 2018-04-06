Сегодня 06 апреля 2018 года, 12:46

«Конкурс не дает гарантии избрания именно того инвестора, который с самого начала высказал намерение реализовать проект ГЧП», — отмечает Ольга Копейка

Завершился блок «Структурирование бизнеса» Школы корпоративного права и M&A Legal High School модулем, посвященным государственно-частному партнерству. Открыла модуль лекция Ольги Копейки, заместителя директора юридического департамента Bunge, о несовершенстве действующего законодательства в этой сфере и перспективах нового законопроекта.

В частности, лектор напомнила, что в профильном законе существует ряд недостатков. Также она обратила внимание, что главным отличием от других форм сотрудничества являются инвестиционные обязательства частного партнера. Более того, инвестор в этой сфере всегда берет на себя ряд рисков.

Также Ольга Копейка отметила, что действующий закон не устанавливает исключительного перечня форм договоров о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

К объектам проекта относятся существующие объекты государственной или коммунальной собственности и объекты, созданные или приобретенные частным партнером. В последнем случае инвестор обязан передать государству объекты в собственность, то есть у инвестора не возникает права собственности на них.

В числе основных недостатков лектор назвала неурегулированность земельного вопроса и очень сложную процедуру заключения договора о ГЧП. Более подробно она рассказала о процедуре проведения конкурса и заключения договора.

«Конкурс не дает гарантии избрания именно того инвестора, который с самого начала высказал намерение реализовать проект ГЧП», — обратила внимание г-жа Копейка.

Также Ольга Копейка рассказала о новом законопроекте, направленном на гармонизацию концессионного законодательства и законодательства о государственно-частном партнерстве.

Среди положительных аспектов она выделила обязанность всех претендентов уплачивать регистрационный взнос. Это позволит, с одной стороны, отсеять тех претендентов, которые не смогут его уплатить (взнос будет существенным), и минимизировать риск определения победителем того участника, который с самого начала не был готов к реализации проекта. С другой стороны, такие взносы позволят оплачивать услуги внешних советников для успешной реализации проекта. В целом бизнес принимает такие нововведения как положительный момент в усовершенствовании механизмов ГЧП.

Вместе с тем новый законопроект существенно не упрощает процедуру заключения договора.

Лектор отметила, что существенные изменения коснулись проведения концессионного конкурса. Среди положительных аспектов — четкий перечень лиц, которые не могут принимать участие в конкурсе. Вводится также и новый механизм — прямые переговоры, процедура, проводимая вне конкурса. Законопроект определяет всего три случая, когда они могут быть применены. В этом перечне — конвертация договора аренды в концессию.

Назвала лектор и ряд негативных аспектов, которые заложены в новом документе.

Также она рассказала, что новый законопроект разрабатывался около двух лет с привлечением ведущих мировых экспертов. Тем не менее в нем не учтены многие факторы, которые следует урегулировать при подготовке ко второму чтению.