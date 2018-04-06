Сегодня 06 апреля 2018 года, 14:28

Минюст представляет интересы Украины по иску к ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания»

Заместитель министра Сергей Шкляр принял участие в первом судебном заседании по рассмотрению дела по сути по иску Министерства юстиции Украины к ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания». Дело касается возмещения убытков, причиненных Государственному бюджету Украины вследствие исполнения решения Европейского суда по правам человека «Агрокомплекс против Украины», в размере 27 млн евро. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как отметил г-н Шкляр, Минюст в этом деле требует взыскать с Лисичанской нефтяной инвестиционной компании в качестве регресса почти один миллиард гривен, выплаченный из государственного бюджета в результате исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Агрокомплекс против Украины».

Заместитель министра напомнил, что Европейский суд по правам человека признал в 2011 году компанию «Агрокомплекс» пострадавшей в судебном процессе из-за просроченных долгов против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить «Агрокомплекс» 27 млн евро справедливой сатисфакции, которые и были перечислены государством в отведенный судом двухлетний срок.

«Это самый большой по сумме иск Министерства юстиции в интересах государства в порядке регресса в истории независимой Украины. Почти за три месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерство юстиции собрало веские доказательства, подтверждающие нашу правовую позицию и свидетельствующие об обоснованности требований к указанному предприятию. Кроме того, Минюст использовал процессуальные инструменты, предусмотренные новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, привлечены эксперты в области права и использовано их заключение по юридическим вопросам относительно применения положений действующего законодательства, регулирующего спорные отношения. Мы приняли все меры и настроены на победу», — отметил Сергей Шкляр.

Суд объявил перерыв в заседании до 17 апреля 2018 года.