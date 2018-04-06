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МВД: почти половина детей доверяет полиции

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

По уровню доверия к тем, к кому бы подростки обратились в случае угрозы, полиция находится на втором месте после родителей. Такие данные получены в результате интерактивного опроса молодежи, проведенного в рамках системы «U-report». Этот проект внедряет представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины, сообщается на сайте МВД.

4 апреля с.г. в Киеве состоялась встреча представителей Наблюдательного совета проекта «U-report», МВД Украины и управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины. Участники встречи ознакомились с результатами деятельности проекта за первый квартал 2018 года.

В частности, в результате проведенных исследований стало известно, что 46,8% более чем из 3200 детей в возрасте до 17 лет в случае угрозы обратились бы в полицию, так как считают, что именно полицейские смогут помочь подросткам и защитить их в случае преступных посягательств.

В то же время по показателю доверия в случае, когда дети столкнулись с преступлением, правоохранители находятся на втором месте после родителей: 54,7% респондентов обратились бы именно к правоохранителям. При этом 57,5% детей обратились бы с этой проблемой сначала к родителям.

Участники встречи также обсудили темы молодежных U-report-опросов на следующий квартал.

Система «U-report» позволяет проводить диалог с большим количеством молодых людей и учитывать мнение молодежи. Эти интерактивные опросы проводятся через обычные для молодых людей каналы информации: SMS-сообщения и соцсети. Данные этих опросов помогают правительственным ведомствам, а также международным и общественным организациям принимать решения, касающиеся молодежи.

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