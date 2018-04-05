Сегодня 06 апреля 2018 года, 12:45

Тему отраслевых требований к структуре бизнеса на примере банков раскрыла спикер LHS Оксана Параскева

Отраслевые требования к структуре бизнеса на примере банков слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School https://lhs.net.ua/ объяснила Оксана Параскева, проектный менеджер внешнего офиса поддержки реформ в финансовом секторе.

Лектор обратила внимание на то, что в начале 2014 года в Украине было зарегистрировано 180 банков, а по состоянию на 1 января текущего года — всего 82 банка, что свидетельствует о сжатии системы в 2,2 раза. Это определенным образом отобразилось и на системах управления. Много существенных изменений было внесено именно законом №2230.

Особенности корпоративного управления банка, как отметила Оксана Параскева, заключаются в том, что последний устанавливает цели и стратегию их достижения, в том числе акционерную стоимость, осуществляет операционную деятельность и определяет процедуры бизнес-процессов, учитывает интересы всех групп стейкхолдеров (сотрудников, клиентов, общественности, регулятора, государства) и совершает корпоративные действия в соответствии с правилами обеспечения надежности и устойчивого развития и регуляторными требованиями.

Для повышения эффективности операционной деятельности банков лектор советует использовать такие инструменты корпоративного управления, как регламентация ролей и обязанностей органов управления и контроля банка в корпоративных документах (устав, внутренние положения, кодексы и стандарты), процедуры «предотвращения конфликта интересов», процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами (в том числе антикоррупционные процедуры), обеспечение принципа открытости и прозрачности в качестве целевого базиса информполитики. Среди них Оксана Параскева выделила процедуры банковского контроля практики корпоративного управления в корпоративных заемщиков, указав, что этот инструмент может предоставить лицу возможность контролировать бизнес своего заемщика без дополнительных усилий, но банк или банковская группа должны иметь соответствующие ресурсы для этого. Это дает возможность контролировать реальные денежные потоки.

Слушатели узнали детали об изменениях, внесенных законом №2230, о новшествах, которые еще ждут своей имплементации, а также об организационной структуре управления рисками банка. Лектор отметила, что разработка корпоративной структуры бизнеса — это действенный инструмент юридической настройки или преобразования управленческих процессов.