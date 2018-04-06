Сегодня 06 апреля 2018 года, 11:03

Вузы получат новый сервис по поиску плагиата

На ближайшие семь лет украинские вузы получат бесплатный доступ к еще одному современному сервиса проверки научных работ на плагиат. Это стало возможным благодаря Меморандуму, который Министерство образования и науки Украины подписало с компанией «Антиплагиат» 4 апреля 2018 года, передает сайт МОН.

«Сейчас в Министерство поступают замечания о том, что ученые советы не имеют достаточного арсенала инструментов для проверки работ на плагиат. Поэтому МОН стремится предоставить вузам больше возможностей для искоренения академической недоброчесности. Для нас важно, чтобы предложенными ресурсами могли бесплатно пользоваться не только ученые советы, но и аспиранты и докторанты», - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Документ предусматривает свободный доступ к сервису Unicheck (https://unicheck.com/), где ученые смогут проверить диссертацию перед представлением в специализированных ученых советах. Важно, что высшие учебные заведения (их спецсоветы) самостоятельно решают вопрос об использовании сервиса. Со своей стороны Минобразования содействует сотрудничеству университетов и компании «Антиплагиат», которая будет предоставлять доступ к сервису с антиплагиатних проверок.

На основе этого меморандума каждое учреждение высшего образования может заключить договор о сотрудничестве с компанией и пользоваться преимуществами сервиса.

Также предлагаемый сервис автоматически определять цитирование художественной и научной литературы, законов и методических фраз, которые не являются плагиатом.