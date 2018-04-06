Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2018 года, 11:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вузы получат новый сервис по поиску плагиата

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На ближайшие семь лет украинские вузы получат бесплатный доступ к еще одному современному сервиса проверки научных работ на плагиат. Это стало возможным благодаря Меморандуму, который Министерство образования и науки Украины подписало с компанией «Антиплагиат» 4 апреля 2018 года, передает сайт МОН.

«Сейчас в Министерство поступают замечания о том, что ученые советы не имеют достаточного арсенала инструментов для проверки работ на плагиат. Поэтому МОН стремится предоставить вузам больше возможностей для искоренения академической недоброчесности. Для нас важно, чтобы предложенными ресурсами могли бесплатно пользоваться не только ученые советы, но и аспиранты и докторанты», - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Документ предусматривает свободный доступ к сервису Unicheck (https://unicheck.com/), где ученые смогут проверить диссертацию перед представлением в специализированных ученых советах. Важно, что высшие учебные заведения (их спецсоветы) самостоятельно решают вопрос об использовании сервиса. Со своей стороны Минобразования содействует сотрудничеству университетов и компании «Антиплагиат», которая будет предоставлять доступ к сервису с антиплагиатних проверок.

На основе этого меморандума каждое учреждение высшего образования может заключить договор о сотрудничестве с компанией и пользоваться преимуществами сервиса.

Также предлагаемый сервис автоматически определять цитирование художественной и научной литературы, законов и методических фраз, которые не являются плагиатом.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом