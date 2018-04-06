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При НААУ создан Комитет по IT-праву

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет адвокатов Украины создал Комитет по IT-праву при Национальной ассоциации адвокатов Украины, передает сайт НААУ. Целью создания Комитета стало содействие развитию IT-права, IT-технологий и IT-бизнеса, а также расширение специализированных практик в сфере информационных технологий и обеспечения эффективной защиты прав человека.

Задачей Комитета является:

- разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере IT, предложения к ним и действующего законодательства, направленного на оптимизацию защиты прав человека и вынесение их на рассмотрение САУ;

-подготовка аналитических и методических материалов для адвокатов в сфере IT права;

- сотрудничество со специализированными юридическими клиниками по содействию оказанию бесплатной правовой помощи в сфере IT и распространению практических знаний среди студенчества и прочее.

Комитет возглавил Тарас Бачинский, адвокат и специалист по IT-праву. Новоизбранный председатель Комитета занимается полным юридическим сопровождением деятельности IT- компаний, постоянно внедряет новые практики в данной области; разрабатывает договоры для оказания IT-услуг, в том числе внешнеэкономические, также является автором учебника в области по IT-праву.

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