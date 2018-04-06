Нацкомфинуслуг заявляет об ошибке из-за технических работ и просит повторно прислать письма

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование на рынках финансовых услуг, сообщает на своем сайте о техническом сбое.
27 марта 2018 года во время проведения технических работ по корректировке настроек доступа пользователей к системе электронного документооборота Нацкомфинуслуг средствами веб-интерфейса была допущена техническая ошибка, которая привела к дезинтеграции электронных сервисов, размещенных в разделе «Электронное взаимодействие» официального сайта Нацкомфинуслуг с системой электронного документооборота.
Указанная техническая ошибка была обнаружена и исправлена 3 апреля 2018 года. Документы, запросы и обращения, направленные в период с 11.30 27 марта 2018 года до 16.30 3 апреля 2018 года с использованием вышеупомянутых электронных сервисов, не поступали в систему электронного документооборота Нацкомфинуслуг и не регистрировались.
«Электронные письма, которые были направлены юридическими лицами средствами сервиса «Электронная канцелярия», просим прислать повторно.
Просим прощения за временные неудобства и надеемся на Ваше понимание», - резюмируется в сообщении на сайте Госфинуслуг.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: