Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2018 года, 11:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Нацкомфинуслуг заявляет об ошибке из-за технических работ и просит повторно прислать письма

06 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование на рынках финансовых услуг, сообщает на своем сайте о техническом сбое.

27 марта 2018 года во время проведения технических работ по корректировке настроек доступа пользователей к системе электронного документооборота Нацкомфинуслуг средствами веб-интерфейса была допущена техническая ошибка, которая привела к дезинтеграции электронных сервисов, размещенных в разделе «Электронное взаимодействие» официального сайта Нацкомфинуслуг с системой электронного документооборота.

Указанная техническая ошибка была обнаружена и исправлена ​3 апреля 2018 года. Документы, запросы и обращения, направленные в период с 11.30 27 марта 2018 года до 16.30 3 апреля 2018 года с использованием вышеупомянутых электронных сервисов, не поступали в систему электронного документооборота Нацкомфинуслуг и не регистрировались.

«Электронные письма, которые были направлены юридическими лицами средствами сервиса «Электронная канцелярия», просим прислать повторно.

Просим прощения за временные неудобства и надеемся на Ваше понимание», - резюмируется в сообщении на сайте Госфинуслуг.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом