Сегодня 06 апреля 2018 года, 11:03

Нацкомфинуслуг заявляет об ошибке из-за технических работ и просит повторно прислать письма

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование на рынках финансовых услуг, сообщает на своем сайте о техническом сбое.

27 марта 2018 года во время проведения технических работ по корректировке настроек доступа пользователей к системе электронного документооборота Нацкомфинуслуг средствами веб-интерфейса была допущена техническая ошибка, которая привела к дезинтеграции электронных сервисов, размещенных в разделе «Электронное взаимодействие» официального сайта Нацкомфинуслуг с системой электронного документооборота.

Указанная техническая ошибка была обнаружена и исправлена ​3 апреля 2018 года. Документы, запросы и обращения, направленные в период с 11.30 27 марта 2018 года до 16.30 3 апреля 2018 года с использованием вышеупомянутых электронных сервисов, не поступали в систему электронного документооборота Нацкомфинуслуг и не регистрировались.

«Электронные письма, которые были направлены юридическими лицами средствами сервиса «Электронная канцелярия», просим прислать повторно.

Просим прощения за временные неудобства и надеемся на Ваше понимание», - резюмируется в сообщении на сайте Госфинуслуг.