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Сегодня 06 апреля 2018 года, 11:03

Работающие по гражданскому договору тоже имеют право на выплаты Фонда соцстрахования

Лица, работающие на условиях гражданско-правового договора, должны быть в обязательном порядке застрахованы в Фонде социального страхования Украины на случай временной потери трудоспособности. Это дает работникам право на получение материального обеспечения и социальных услуг. Об этом сообщается на сайте ФСС.

«Согласно законодательству, страхованию в связи с временной потерей трудоспособности подлежат лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) на условиях гражданско-правовых договоров, на предприятиях, в учреждениях, организациях любой формы собственности и хозяйствования», - пояснил директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам является листок нетрудоспособности, выданный соответствующим медицинским учреждением.

Финансирования материального обеспечения для лиц, работающих на условиях гражданско-правового договора, осуществляется на основании заявления-расчета.

В соответствии с разъяснением Министерства социальной политики Украины, в случае, если застрахованное лицо одновременно осуществляет несколько видов деятельности (работает на условиях трудового договора, гражданско-правового договора, является физическим лицом-предпринимателем и т.д.), расчет пособия должен осуществляться отдельно по каждому месту деятельности.

При этом, исчисление страхового стажа для расчета страховых выплат должно осуществляться по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

С полным тексто разъяснения Минсоцполитики можно ознакомиться «100 самых дорогих брендов Украины».