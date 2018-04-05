Сегодня 05 апреля 2018 года, 19:41

Избран председатель Апелляционного суда Киевской области

Коллектив Апелляционного суда Киевской области избрал главу суда.

5 апреля 2018 года состоялось собрание судей Апелляционного суда Киевской области. По итогам тайного голосования собрания судей Апелляционного суда Киевской области председателем суда сроком на три года избран судья Николай Яворский. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Известно, что г-н Яворский был назначен судьей сроком на пять лет согласно Указу Президента Украины о назначении судей от 18 апреля 1997 года №342/97. До недавнего времени он занимал должность заместителя председателя суда.