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Создана Межведомственная координационная комиссия по вопросам импортозамещения в ОПК

05 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вчера, 4 апреля 2018 года, Кабинет Министров Украины принял инициированное Министерством экономического развития и торговли Украины решение о создании Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Углубление локализации производства и преодоление критической зависимости от импорта в украинском оборонно-промышленном комплексе – это насущные вопросы, которые в условиях современных военно-политических вызовов национальной безопасности требуют от правительства наладить системную и как можно более слаженную работу всех ответственных государственных органов и профильных предприятий», – прокомментировал запуск Межведомственной комиссии заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

Первоочередная задача Комиссии – обеспечить координацию действий государственных органов и предприятий причастных к реализации государственной политики по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.

После образования Комиссии на базе Минэкономразвития будет создана платформа для реализации отраслевых проектов по импортозамещению, открытого диалога и поиска новых кооперационных связей в производстве.

В состав Комиссии будут привлечены:

- заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, Председатель комиссии,

- директор департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Минэкономразвития,

- заместитель Министра обороны Украины,

- заместитель Министра финансов Украины,

- заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром»,

- представители Секретариата КМУ,

- представители профильных комитетов Верховной Рады, СНБО, Национального комитета по промышленному развитию,

- представители Национального института стратегических исследований, Лиги оборонных предприятий Украины и др.

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