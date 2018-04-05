Сегодня 05 апреля 2018 года, 17:58

Предлагается предусмотреть роль адвокатов при формировании руководства НБФБ

Одним из авторов проекта закона о Нацбюро финансовой безопасности выступает Андрей Журжий

Лицо, предложенное съездом адвокатов Украины, будет делегировано в конкурсную комиссию по отбору руководителей Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ). Это предусматривает проект Закона об НБФБ №8157-1. Его разработчиком выступает группа народных депутатов Украины во главе с Андреем Журжием.

Порядок конкурсного отбора и назначения руководителя, первого заместителя и заместителя руководителя НБФБ, руководителя главного подразделения внутреннего контроля содержит статья 14 проекта.

Руководитель, первый заместитель и заместитель НБФБ, руководитель главного подразделения внутреннего контроля назначаются на должность Кабинетом Министров Украины по предложению министра финансов Украины по результатам открытого конкурсного отбора.

Для проведения конкурса министр образует конкурсную комиссию, в состав которой входят девять членов:

1) три человека, предложенные общественным советом при НБФБ;

2) лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

3) лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению парламентского комитета по налоговой политике;

4) лицо, определенное Министерством финансов Украины;

5) лицо, определенное Национальным агентством по вопросам государственной службы;

6) лицо, предложенное съездом адвокатов Украины;

7) лицо, предложенное Всеукраинской конференцией работников прокуратуры.

Членами конкурсной комиссии могут быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, профессиональную компетентность, подчеркивается в документе. Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.

Информация о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии публикуется не позднее чем за 48 часов до его начала.

Конкурсная комиссия отбирает по одному кандидату на каждую из должностей, на которые объявлен конкурс, и представляет их на рассмотрение министру финансов. Министр вносит кандидатов на рассмотрение КМУ.