Сегодня 05 апреля 2018 года, 17:58

Количество министерств и парламентских комитетов будет сокращено

Парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает ограничение числа парламентских комитетов. Соответствующий проект закона №6256 о внесении изменений в Законы «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О центральных органах исполнительной власти» в первом чтении поддержали 229 народных депутатов, передает Страна.ua со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада на первой сессии нового созыва создает не более 20 комитетов. Названия и предметы ведения комитетов, как правило, должны соотноситься со сферами деятельности министерств.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть в законе о центральных органах исполнительной власти, что Кабинет Министров Украины по представлению премьер-министра может создавать не более 20 министерств.

В настоящее время законодательство не предусматривает ограничения в количестве комитетов в парламенте или министерств, которые могут быть созданы.

В Верховной Раде Украины 8-го созыва работают 27 комитетов и контрольная комиссия парламента по вопросам приватизации.