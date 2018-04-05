Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2018 года, 17:58

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Количество министерств и парламентских комитетов будет сокращено

05 апреля 2018 года Источник:strana.ua

Парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает ограничение числа парламентских комитетов. Соответствующий проект закона №6256 о внесении изменений в Законы «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О центральных органах исполнительной власти» в первом чтении поддержали 229 народных депутатов, передает Страна.ua со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада на первой сессии нового созыва создает не более 20 комитетов. Названия и предметы ведения комитетов, как правило, должны соотноситься со сферами деятельности министерств.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть в законе о центральных органах исполнительной власти, что Кабинет Министров Украины по представлению премьер-министра может создавать не более 20 министерств.

В настоящее время законодательство не предусматривает ограничения в количестве комитетов в парламенте или министерств, которые могут быть созданы.

В Верховной Раде Украины 8-го созыва работают 27 комитетов и контрольная комиссия парламента по вопросам приватизации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом