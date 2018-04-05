Сегодня 05 апреля 2018 года, 16:15

LHS: Слушатели узнали о нюансах преобразования ПАО в ЧАО и ООО от Виталии Карговой, советника АО ADER HABER

О преобразовании ПАО в ЧАО и ООО слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School рассказала Виталия Каргова, советник АО ADER HABER.

Лектор отметила, что, по данным Госстата, на конец 2016 года в Украине было зарегистрировано 15 529 акционерных обществ, при этом количество АО уменьшается по сравнению с прошлыми годами. Стоит отметить, что большинство ПАО были со статусом «квазипубличное».

На своем пути к интеграции в европейское сообщество мы пытаемся имплементировать нормы международного права, поэтому и начали поощрять с помощью новых законов к смене ПАО организационно-правовой формы. По словам лектора, одним из основных нововведений является то, что в ПАО члены наблюдательного совета переизбираются ежегодно, а в частных — раз в три года. Наблюдательный совет ПАО и акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей, паев) принадлежат государству, должен включать не менее двух независимых директоров.

Виталия Каргова отметила: позитивным является то, что законодатель не остановился и до сих пор постепенно вносит изменения в законодательство этой сферы. Одним из таких является законопроект №5592-д, который вступил в силу 6 января 2018 года. Именно в нем было указано, что поскольку не все АО успели сделать преобразования, публичными эмитентами будут считаться только те, которые на эту дату находились в листинге, а также те, кто заявил о своей публичности в установленном Комиссией порядке. Ко всем прочим эмитентам применяются требования Закона Украины «Об акционерных обществах», регулирующего деятельность частных акционерных обществ.

Изменить личный бизнес в форме ПАО можно двумя способами: изменением типа с ПАО на ЧАО или реорганизацией в другую организационно-правовую форму (например, ООО). Изменение типа общества с частного на публичное или с публичного на частное не является его преобразованием. Для такого изменения необходимо принять соответствующее решение на общем собрании акционеров (принимается более чем тремя четвертями голосов зарегистрировавшихся акционеров), соответствующие положения должны быть отображены в уставе, а также следует провести необходимые действия для обеспечения деятельности компании нового типа (переоформить документы, изготовить печать и т.д.).

Что касается преобразования АО, то Виталия Каргова отметила следующее: АО может быть преобразовано только в другое хозяйственное общество или производственный кооператив, и процедура несколько сложнее, нежели в первом случае. Акции преобразовывающегося общества конвертируются в доли (паи) предпринимательского общества — правопреемника и распределяются среди его участников. Преобразование акционерного общества считается завершенным с даты внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении акционерного общества и о регистрации предпринимательского общества — правопреемника.

Лектор уверена: с внедрением новых механизмов (например, договоров акционеров) иностранные инвесторы смогут больше вкладывать в нашу отечественную экономику, что будет способствовать развитию Украины.