Сегодня 05 апреля 2018 года, 17:58

Президент Украины назвал дату окончания АТО

Антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае 2018 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ, передает «УП».

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом. Мы вводим новые более эффективные меры по применению Вооруженных Сил», — сказал он о перспективе реализации положения закона о реинтеграции Донбасса.

«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных Сил», — добавил г-н Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины официально передала руководство антитеррористической операцией военным.