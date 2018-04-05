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«Газпром» зарезервировал полную сумму долга «Нафтогаза» — СМИ

05 апреля 2018 года Источник:MIGnews.com

ПАО «Газпром» создало в отчетности резерв на полную сумму штрафа (2,56 млрд долларов США) по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщает «Интерфакс-Россия» mind.ua.

Отчетность компании свидетельствует о том, что на балансе российского предприятия по статье «штрафы, пеня, возмещение за нарушение условий договоров» признан расход в 272, 943 млрд рублей, или 4,74 млрд долларов США (по курсу на конец года). Эта величина почти полностью соответствует решению арбитров.

«Засчитать одну сумму в счет штрафа по транзитному контракту не представляется возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях — в составе выручки и дебиторской задолженности», — говорится в сообщении.

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