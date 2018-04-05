Сегодня 05 апреля 2018 года, 16:15

ВС определит порядок применения норм о последствиях нарушения обязательств по кредитному договору

18 апреля 2018 года Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело №750/8676/15-ц по иску ПАО «Банк Форум» в лице уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО «Банк Форум» к трем лицам о взыскании убытков по кредитному договору по кассационной жалобе истца на решение Деснянского районного суда г.Чернигова от 12 апреля 2016 года и постановление Апелляционного суда Черниговской области от 25 июля 2016 года. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

На рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда дело передала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в соответствии с частью 5 статьи 403 ГПК Украины. Коллегия судей пришла к выводу, что с целью формирования единой правоприменительной практики существует необходимость определиться относительно последствий нарушения денежного обязательства, в частности кредитного договора, заключенного в иностранной валюте, а именно: являются ли суммы, начисленные банком, исходя из курсовой разницы между валютой кредитования и валютой погашения задолженности за период неисполнения судебного решения о взыскании в национальной валюте с заемщика в пользу кредитора задолженности, убытками, понесенными в связи с несвоевременным исполнением должником денежного обязательства, выраженного в иностранной валюте, или имеет ли банк право на предъявление требования о взыскании оставшейся части кредита и процентов, выраженных в иностранной валюте, как части долга.

Также коллегия судей считает, что необходимо определиться с возможностью применения положений части 2 статьи 625 ГК Украины к правоотношениям сторон при указанных обстоятельствах.

С определением об открытии производства можно ознакомиться по ссылке.