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Украина стала одной из худших стран по выплатам компенсаций по решениям ЕСПЧ — СМИ

05 апреля 2018 года Источник:Европейская правда

Европейский суд по правам человека в 2017 году присудил истцам против Украины 1 195 237 евро справедливой компенсации. Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого располагает «Европейская правда».

Для сравнения^ в 2016 году истцам присудили почти такую же сумму — 1 200 000 евро. В 2015 году эта сумма составила 966 000 евро. В течение 2013 года Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 году — почти 7 700 000 евро.

В 2017 году Украина придерживалась сроков оплаты в 45 делах по сравнению с 20 в 2016 году. В 22 делах Украины выплатила компенсацию после установленного срока.

Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

К конца 2017 года году не было никакой информации о выплате в 273 делах (по сравнению с 213 в 2016 году). Из этих 273 дел информация об оплате в 212 делах не была получена в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 году этот показатель составил 166 дел.

Напомним: Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2017 году в Европейском суде по правам человека.

В то же время Украина за прошлый год закрыла 100 дел (то есть исполнила решения суда) по сравнению с четырьмя делами в 2016 году.

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