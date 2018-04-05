Сегодня 05 апреля 2018 года, 14:33

При выборе оптимальной корпоративной структуры Андрей Реун, лектор LHS, советует отделять активы от операционной деятельности

Школа корпоративного права и M&A Legal High School продолжает свою работу. В рамках блока «Структурирование бизнеса» проходит модуль «Корпоративная реструктуризация», в ходе которого руководитель налоговой практики ЮФ Evris, адвокат Андрей Реун рассказал о выборе оптимальной корпоративной структуры.

В Украине, по словам лектора, мало кто из основателей бизнеса задумывается над корпоративной структурой заблаговременно. Более важно зарабатывание денег. К примеру, в ритейле нередко можно встретить следующую структуру: одно ООО и много физических лиц — предпринимателей. Но такая структура не будет привлекательной для инвесторов. Иностранный бизнес, наоборот, о выборе корпоративной структуры беспокоится заранее, приглашает консультантов, юридических советников для выявления оптимальной модели с учетом специализации и других нюансов.

Основными направлениями построения корпоративной структуры являются: защита прав собственности (давление на бизнес могут оказывать и конкуренты, и правоохранительные органы), налогообложение и управление. Также важно учитывать прозрачность и понятность структурирования. Вместе с тем прозрачным бизнес будет не только для инвесторов, но и для национальных правоохранительных органов, которые могут этим воспользоваться. Андрей Реун подчеркнул, что корпоративная структура не идет отдельно от каких-то договорных отношений. «Специфика деятельности, этап развития бизнеса, движение средств, цель» — это те факторы, которые г-н Реун советует принимать во внимание при выборе оптимальной корпоративной структуры. Также он рекомендует отделять активы от операционной деятельности — так можно достичь налоговой оптимизации и лучше защитить бизнес.

ООО или акционерное общество? Руководитель налоговой практики ЮФ Evris отметил, что новое законодательство об ООО улучшает правовое регулирование такого вида хозяйственного общества, но не стоит забывать об угрозе рейдерских атак. Так, рейдеры могут захватить ООО на основании поддельных документов. «Но если мы хотим быть защищенными на 99%, нужно выбирать акционерное общество», — подчеркнул лектор, добавив, что акции украсть сложнее, поэтому если собственники преследуют цель максимально защитить бизнес — стоит выбрать акционерное общество. В таком случае нужно понимать, что расходы (денежные и временные) будут несоразмерными.

Также Андрей Реун детально проанализировал специфику бизнеса сельского хозяйства, IT, фармацевтики, недвижимости и остановился на выборе юрисдикции. Преимуществами украинской юрисдикции являются возможность заключения договоров между участниками, акционерами, небольшие расходы на создание и поддержание структуры, знакомое законодательство; недостатками — неэффективная судебная система, риск потери бизнеса, нестабильное законодательство, система налогообложения. Преимущества иностранной юрисдикции — максимальная свобода при возможности заключения договоров между участниками/акционерами, эффективная судебная защита, защита от рейдерства; недостатки — сложность открытия банковских счетов, значительные расходы на создание и поддержание структуры, незнакомое законодательство. При выборе иностранной юрисдикции также нужно учитывать юридические (законодательство, налоги, защита инвестиций) и коммерческие вопросы (репутация, банковские счета, расходы).

Г-н Реун представил плюсы и минусы таких юрисдикций, как Кипр (одна из самых популярных и понятных юрисдикций как для холдинга, так и для компаний, занимающихся научными разработками, относительно небольшие расходы на создание бизнеса, администрирование), Нидерланды (есть соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, юрисдикция хорошая, но очень дорогая), Венгрия (одна из самых выгодных юрисдикций для деятельности в Европе, налог на прибыль — 9% и муниципальный налог — 2%).

В завершение лектор провел case-study. Практическая часть предполагала определение оптимальных корпоративных структур при расширении производства украинской компании, привлечении украинского инвестора, осуществлении продаж только на территории Украины.