Минсоцполитики сообщает о новой форме мошенничества, связанной с медицинской техникой

На сайте Министерства социальной политики Украины заявляют о новой форме мошенничества.
Имеется информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за работников министерства, предлагают приобрести медицинские приборы.
Мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики Украины и рассказывают об акционной возможности приобрести товары по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.
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