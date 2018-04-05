Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2018 года, 14:33

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент сделал шаг к реформе собственной деятельности

05 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №7550 и №6256, которые предусматривают реформу парламента, начиная со следующего, 9-го созыва.

За эти решения проголосовали 241 и 229 народных депутатов соответственно.

По словам авторов законопроекта №7550, цель их инициативы заключается во внедрении «прозрачного и эффективного» способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов в зависимости от количественного состава депутатских фракций на основе их предложений «по принципу д'Ондта», предусматривающему, что должности распределяются между депутатскими фракциями и группами последовательно, одна за другой.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции или группы пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Также проект предусматривает, что фракции и группы вносят предложения относительно должностей в комитете в порядке очередности, начиная с тех депутатских объединений, чье количество наибольшее.

Депутат Елена Сотник от «Самопомощи» отметила, что этот закон избавит парламент от «договорняков и дерибана должностей».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом