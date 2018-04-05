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Сегодня 05 апреля 2018 года, 14:33

Парламент сделал шаг к реформе собственной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №7550 и №6256, которые предусматривают реформу парламента, начиная со следующего, 9-го созыва.

За эти решения проголосовали 241 и 229 народных депутатов соответственно.

По словам авторов законопроекта №7550, цель их инициативы заключается во внедрении «прозрачного и эффективного» способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов в зависимости от количественного состава депутатских фракций на основе их предложений «по принципу д'Ондта», предусматривающему, что должности распределяются между депутатскими фракциями и группами последовательно, одна за другой.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции или группы пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Также проект предусматривает, что фракции и группы вносят предложения относительно должностей в комитете в порядке очередности, начиная с тех депутатских объединений, чье количество наибольшее.

Депутат Елена Сотник от «Самопомощи» отметила, что этот закон избавит парламент от «договорняков и дерибана должностей».