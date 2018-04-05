Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) согласовала общую позицию по вопросу привлечения судей КС РФ к ответственности за создание предпосылок к аннексии Крыма. Об этом говорится в документе, которым располагает «УП».
В декларации подчеркивается: BBCJ проинформирована, что 6 марта 2018 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении судей Конституционного Суда РФ за их участие в осуществлении агрессии против Украины.
Также в документе говорится о постановлении парламента Грузии о грубом нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, Ассоциация приняла во внимание Декларацию парламента Молдовы об отзыве российских военных сил с территории страны.
На основе принципов, провозглашенных в Декларации о создании BBCJ, отмечается, что оккупация РФ территорий Украины, Грузии и Молдовы является серьезным нарушением международного права и актом агрессии, который неоднократно осуждали Генассамблея ООН и ПАСЕ.
BBCJ в этой декларации подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок к аннексии Крыма.
«Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права», — отмечает Ассоциация.
Подчеркивается, что неотвратимость ответственности за агрессию является необходимым условием для обеспечения международного мира и безопасности и предотвращения международных преступлений.
«BBCJ поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных территориях», — резюмируется в заявлении.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: