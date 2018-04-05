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Ассоциация правосудия признала судей КС РФ ответственными за аннексию Крыма

05 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА
Заявление Ассоциации может усилить позицию ГПУ по уголовному производству в отношении судей КС РФ Заявление Ассоциации может усилить позицию ГПУ по уголовному производству в отношении судей КС РФ

Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) согласовала общую позицию по вопросу привлечения судей КС РФ к ответственности за создание предпосылок к аннексии Крыма. Об этом говорится в документе, которым располагает «УП».

В декларации подчеркивается: BBCJ проинформирована, что 6 марта 2018 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении судей Конституционного Суда РФ за их участие в осуществлении агрессии против Украины.

Также в документе говорится о постановлении парламента Грузии о грубом нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, Ассоциация приняла во внимание Декларацию парламента Молдовы об отзыве российских военных сил с территории страны.

На основе принципов, провозглашенных в Декларации о создании BBCJ, отмечается, что оккупация РФ территорий Украины, Грузии и Молдовы является серьезным нарушением международного права и актом агрессии, который неоднократно осуждали Генассамблея ООН и ПАСЕ.

BBCJ в этой декларации подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок к аннексии Крыма.

«Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права», — отмечает Ассоциация.

Подчеркивается, что неотвратимость ответственности за агрессию является необходимым условием для обеспечения международного мира и безопасности и предотвращения международных преступлений.

«BBCJ поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных территориях», — резюмируется в заявлении.

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