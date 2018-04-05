Сегодня 05 апреля 2018 года, 14:33

Минюст: админправонарушение в виде невыплаты долга по алиментам является длящимся

В Министерстве юстиции Украины обсудили практику применения законодательства в сфере взыскании алиментов, сообщает сайт Минюста.

По словам Светланы Глущенко, с начала действия закона должниками уплачено более 724 млн грн алиментов, из которых 201,2 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению новых мер воздействия. «По состоянию на 30 марта по 9,4 тыс. исполнительных документов погашена задолженность по алиментам в полном объеме, а 11,3 тыс. исполнительных документов отозвано взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику. Это свидетельствует о том, что ограничения, установленные новым законом, реально работают, и мы должны продолжать и дальше квалифицированно и оперативно отрабатывать каждое исполнительное производство по алиментам», — подчеркнула замминистра.

Она добавила, что сейчас 11 тыс. протоколов об административных правонарушениях вынесено исполнителями о направлении должников, которые не имеют работы или делают вид, что не имеют ее, на общественно полезные работы. Судами уже вынесены 202 постановления о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Вопрос применения статьи 183-1 КУоАП в части привлечения должника к ответственности обсуждался во время круглого стола. По словам директора Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Минюста Александра Олейника, научное сообщество единогласно поддержало позицию министерства относительно того, что правонарушение, предусмотренное статьей 183-1 КУоАП, является длящимся, и это важно для дальнейшей правозащитной практики.

«Если на момент вступления в силу закона у лица имеется задолженность за неуплату алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, то такое лицо после вступления в силу закона должно принять необходимые меры по погашению такой задолженности. В случае непринятия этих мер такое лицо должно нести административную ответственность в соответствии со статьей 183-1 КУоАП», — отметил г-н Олейник.