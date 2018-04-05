он же e-mail

Сегодня 05 апреля 2018 года, 14:33

НААУ проведет двухдневный семинар на тему защиты интеллектуальной собственности

21 апреля 2018 года стартует двухдневный семинар «Защита интеллектуальной собственности в Украине». Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Лектором выступит Николай Потоцкий, адвокат, доктор юридических наук, начальник отдела содействия защите прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент), член Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины.

Весь курс подготовлен на основе теоретического и практического опыта, приобретенного при осуществлении представительства интересов по спорам о защите прав интеллектуальной собственности, деятельности адвоката и патентного поверенного, законопроектной работы, работы в научно-консультативных советах, преподавания ряда курсов в высших учебных заведениях.

Программа курса имеет практическую составляющую, благодаря чему слушатели на примерах деятельности Апелляционной палаты Минэкономразвития и судебной практики приобретут практические знания по вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Также в семинаре учтены реформы госуправления в этой сфере, положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, проекта Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232).

Семинар запланирован также и на другие даты: 25-26 мая и 22-23 июня.

Ознакомиться с информацией о регистрации можно по ссылке.