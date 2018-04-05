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Подозрение Ивану Бубенчику по делу об убийстве правоохранителей на Майдане отозвано

05 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух правоохранителей. Судья удовлетворил ходатайство.

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском райсуде Киева заявила заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу.

«Я отзываю поданное ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивана Бубенчика», — сказала г-жа Стрижевская.

Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников на четверг на 17 часов в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату.

В суде присутствовал депутат Владимир Парасюк.

Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении ходатайства прокурора.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что с 7.00 до 8.00 утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина «Сайга М3» (7,62x39).

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