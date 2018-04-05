Российский юрист арестован из-за репоста в Telegram

Фрунзенский районный суд Владивостока 16 марта с.г. на два месяца арестовал юриста Дмитрия Третьякова, который сделал репост из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом «Фонтанке» сообщили правозащитники из «Открытой России», передает Pravo.ru. Третьякову вменяют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к экстремизму в интернете. Аресту предшествовали обыски в квартире подозреваемого.
Летом 2017 года Третьяков сделал репост в Telegram-канал «Операция «Утка», в котором состояли порядка 600 человек. Юрист тем самым продублировал запись из канала журналиста Аркадия Бабченко. Эксперты-лингвисты на основании таких слов, как «противогазы», «костры», «ночевать» и «драться», пришли к выводу о наличии в них «побуждения в форме призыва к насильственным и деструктивным, разрушительным действиям». Из-за комментария, сопровождавшего этот репост, эксперты признали, что Третьяков «полностью согласен» с написанным.
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