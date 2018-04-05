Сегодня 05 апреля 2018 года, 11:08

Facebook сканирует личные сообщения на предмет противоправного содержания

Facebook сканирует личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного и противоправного содержания, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

«Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», — заявил представитель Facebook Messenger, пишет «Слово и Дело».

По его словам, Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы быстро останавливать оскорбительное поведение в соцсети, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Facebook также сканирует тексты сообщений. В компании уверяют, что не используют информацию из переписок для рекламы.

В марте Facebook оказался втянут в скандал с компанией Cambridge Analytica, которая, как предполагается, во время избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из ЕС воспользовалась данными пользователей соцсети.