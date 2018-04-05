Сегодня 05 апреля 2018 года, 11:08

Дело о нападении на автомайдановца в 2014 году рассмотрят в конце мая 2018 года

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29 марта 2018 года в Святошинский районный суд Киева на основании постановления Апелляционного суда города Киева от 27 февраля 2018 года об определении подсудности поступил обвинительный акт в отношении пяти «экс-беркутовцев» первой роты столичного спецподразделения милиции «Беркут»: Петра Бороденко, Владимира Душенко, Олега Радчука, Сергея Цинаридзе и Сергея Посвистака. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Указанным лицам инкриминируют, в частности, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статья 365 Уголовного кодекса Украины) во время событий, произошедших в ночь на 23 января 2014 года, когда было массовое избиение и задержание активистов общественного движения «Автомайдан» на улице Щорса и в Крепостном переулке.

Стоит отметить, что ранее это дело находилось на рассмотрении Дарницкого районного суда города Киева, однако в суде сложилась ситуация, когда невозможно создать коллегию судей и назначить запасного судью для рассмотрения дела.

Подготовительное судебное заседание в Святошинском районном суде города Киева назначено на 11.00 30 мая 2018 года в помещении суда по ул. Жилянской, 142.