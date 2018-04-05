Сегодня 05 апреля 2018 года, 11:08

Киевсовет предложит запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат. Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагается законодательно определить понятие «детская игровая комната» и запретить продажу, употребление пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования. Указанные изменения депутаты Киевсовета предлагают внести в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

«Сейчас некоторые торговые центры позволяют себе осуществлять продажу алкоголя прямо в игровых комнатах или рядом с ними на виду у детей. Это, конечно, связано с тем, что в законодательстве Украины отсутствует понятие «детская игровая комната». При таких условиях дети воспринимают употребление алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вреда. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение», — сообщила председатель постоянной комиссии Анна Старостенко.

Проект решения сегодня также поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

«На сегодняшний день в большинстве игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков», — отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.

Соответствующее обращение должна рассмотреть и постоянная комиссия Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.