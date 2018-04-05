Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2018 года, 11:08

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киевсовет предложит запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах

05 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат. Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагается законодательно определить понятие «детская игровая комната» и запретить продажу, употребление пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования. Указанные изменения депутаты Киевсовета предлагают внести в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

«Сейчас некоторые торговые центры позволяют себе осуществлять продажу алкоголя прямо в игровых комнатах или рядом с ними на виду у детей. Это, конечно, связано с тем, что в законодательстве Украины отсутствует понятие «детская игровая комната». При таких условиях дети воспринимают употребление алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вреда. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение», — сообщила председатель постоянной комиссии Анна Старостенко.

Проект решения сегодня также поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

«На сегодняшний день в большинстве игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков», — отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.

Соответствующее обращение должна рассмотреть и постоянная комиссия Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1058) от 03/04/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 14 (1058)
Государство и юристы

Понять и постичь

Отрасли практики

ВСПомнить все

Судебная практика

Полный порядок

Частная практика

Культурная эволюция

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом