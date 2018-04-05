В Украине впервые национальный суд присудил истице по гражданскому делу многомиллионную компенсацию за моральный вред, причиненный бездействием прокуратуры в течение 12 лет.
О таком решении Апелляционного суда Днепропетровской области сообщила адвокат Наталья Линник, разместив снимок изложенной судом вступительной и резолютивной части. Полный текст решения от 30 марта 2018 года еще готовится.
«Первое и единственное решение Апелляционной инстанции в Украине о взыскании морального вреда в размере 5 000 000,00 грн (5 миллионов гривен) за бездействие прокуратуры на протяжении 12 лет. Я и моя клиентка ожидаем решения в полном объеме», — написала адвокат.
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