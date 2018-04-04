Сегодня 04 апреля 2018 года, 19:45

Земельный мораторий в этом году отменен не будет, уверен Александр Поливодский, партнер ЮФ «София»

Тему структурирования агробизнеса для слушателей Школы корпоративного права и M&A Legal High School осветил Александр Поливодский, партнер юридической фирмы «София», к.ю.н.

Лектор рассказал об отдельных идеях земельного законодательства, которые характеризуют его дальнейшее развитие. Среди них — принцип «земля принадлежит народу Украины» и бесплатная приватизация. А вот по поводу того, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, Александр Поливодский отметил, что сегодня ситуация несколько изменилась, земля в большинстве находится в аренде, с которой владельцы просто получают доход.

Мораторий в гражданском праве — это временный запрет на исполнение тех или иных обязательств, вводимый государством для достижения определенного эффекта. Однако в земельном праве слово «мораторий», не встречающееся в законодательстве отрасли, означает запрет на отчуждение земли, как пояснил Александр Поливодский. Это ограничение существует с 2000 года и постоянно продлевается, хотя были периоды, когда паи все же могли быть проданы и куплены. Сегодня мораторий не распространяется на земли не сельхозназначения, приватизированные земли, земли фермерских хозяйств, выкуп земель, передачу в госсобственность, а также на обмен. Кстати, насчет обмена: сначала в законе было написано «обмен», чем злоупотребляли субъекты, и только потом добавили фразу «одного земельного участка на другой». Но некоторые способы обхода моратория существуют и сегодня, ярким примером служит обмен с доплатой, позволяющий фактически обменять маленький по размеру земельный участок на большой пай.

Если говорить о проблемах, с которыми сталкивается аграрный бизнес, то это возврат НДС, НДС при экспорте, применение упрощенной системы налогообложения, требования к безопасности производства (ГМО и органическая продукция), оборот пестицидов и агрохимикатов, аграрное рейдерство и другие.

Важным институтом, по словам лектора, является также регистрация права собственности на землю, что означает признание государством приобретенных прав. Система регистрации включает в себя Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Базовая функция последнего — регистрация объекта, то есть земельного участка. То есть в ГЗК содержится я информация, включающая кадастровый номер, координаты, границы участка и технические характеристики (техническая, нормативная оценка, количество, зонирование земли т.д.), и эти сведения важны для юристов. Но именно право собственности возникает с момента регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Неточностью лектор считает присутствие информации о владельце земли не только в реестре, но и в кадастре.

Александр Поливодский рассказал также о подлежащих регистрации правах иностранцев как собственников земли, проанализировал проблему рейдерства и ознакомил с особенностями договоры аренды земли. Юристам следует учитывать, что есть только три существенных условия такого договора: должны быть указаны объект аренды, срок действия договора и размер арендной платы, индексации, способ и условия расчетов, ответственность за неуплату. Отсутствия хотя бы одного из этих признаков достаточно для признания такого договора недействительным, поэтому установление дополнительных оснований не является необходимым.